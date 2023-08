VIDÉO - Îles Féroé : comment l'archipel sauvage fait face au défi du tourisme

Elles sont de plus en plus prisées des touristes. Les îles Féroé, territoire autonome du Danemark au large de l'Europe du Nord, offrent un écrin de verdure et de fraîcheur, alors que le réchauffement climatique étouffe les lieux de villégiature traditionnels. Au plus chaud de la journée, le mercure n'affiche que 13 degrés, quand l'eau n'est qu'à 8°C.

Lorsque la brume se dissipe, l'archipel sauvage dévoile un paysage surprenant, pour le plus grand bonheur de cette touriste française : "Il y a peu de monde et des paysages fabuleux. C'est sûr qu'il ne fait pas venir chercher ici le soleil, la plage, le maillot de bain et la crème solaire, non", plaisante-t-elle.