Inde : vivez comme un maharajah

Par-delà les collines, Udaipur apparaît comme un mirage au cœur de la région aride du Rajasthan. Ce paysage onirique est surnommé la cité des lacs. Il promet à ses visiteurs la vie de maharajah. La visite commence par un palais, le City Palace. Un géant de granite et de marbre construit en 1559, lors de la création d'Udaipur. Ce labyrinthe est une succession de onze petits palais au style inspiré d'architecture européenne, chinoise et surtout indo-islamique. L'une des plus belles pièces est d'un bleu hypnotisant.