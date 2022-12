Nouvel An : grâce au redoux, ces Français ont décidé de réveillonner... au camping !

Les campings ont compris que les plages attirent de plus en plus hors saison. Pour la première fois, un réveillon du Nouvel An est prévu par les organisateurs eux-mêmes, face à des clients qui se font plus nombreux en hiver. Le chiffre d'affaires des campings au mois de décembre a augmenté de 20 % par rapport à l'année dernière, preuve que la formule rapporte.