VIDEO - Italie : vignes, tomates... sur les terres fertiles du Vésuve, des cultures uniques

De l'autre côté du Vésuve, qui s'impose dans le paysage avec ses deux monts qui culminent à 1 200 m, on cultive les tomates du Piennolo, petites, dodues et pointues. Le manque d'humidité dans la terre, lui confère une peau épaisse qui retient l'eau dans le fuit et permet une conservation étonnante : jusqu'à un an après la récolte.