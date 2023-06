VIDÉO - Week-end à Turin, la plus française des villes italiennes

Jaune et triangulaire, on l'appelle la tranche de polenta. Même les voisins s'en étonnent toujours. Avec cinq mètres de large sur la rue et seulement 54 cm à l'arrière, cet immeuble, pour le moins atypique, est bel et bien habité. Il est aussi l'œuvre d'Antonelli, l'architecte de l'incontournable Mole.