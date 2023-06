VIDÉO - À la rencontre de la belle Ischia, beauté volcanique italienne

La cuisine à ciel ouvert intrigue les baigneurs. Le thermostat ne se contrôle pas et la cuisson est lente. Après une heure trente dans sa cocotte, le poulpe est prêt. Du poulpe, mais aussi du poulet et des légumes. À Ischia, on fait cuire presque tout dans les fumerolles, et ce, depuis l'Antiquité.

