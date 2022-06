Jodhpur : les secrets de la ville bleue

Les murs imposants et intimidants renferment une succession de pièces aux décorations fastueuses : peintures minutieuses, vitraux colorés et dorures. La plus belle pièce du ford de Mehrangarh est le Palais des fleurs, avec ses peintures florales et les portraits des Maharajah. La pièce était dédiée aux divertissements des rois. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article.