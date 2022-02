Jura : l'arche de Noe polaire

Première lueur du jour, il faut nourrir les bisons d'Europe, et mieux vaut rester à distance. Sur dix hectares, le parc concentre douze espèces qui cohabitent comme les daims et les chevaux tarpans, originaires de Russie. À l'origine, Gilles n'est pas éleveur, mais électromécanicien à Besançon. En 1986, il arrive dans la région avec sa femme Claudia et leurs trois chiens du Groenland. De là est née l'idée de créer un parc polaire il y a plus de vingt ans avec des espèces issues des régions les plus froides du globe. Et le pari fonctionne. Chaque année, 40 000 visiteurs viennent contempler ces animaux peu communs.