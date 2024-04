"Quelque chose de majestueux" : les cascades du Jura, une beauté fragile et éphémère

Les célèbres cascades du Hérisson dans une vallée du Jura attirent des visiteurs du monde entier. C’est en ce moment qu’elles ont le plus de forces avec les fortes pluies de cet hiver. Et si la sécheresse fait son retour cet été, elles pourraient être mise en sommeil et ne se réveiller qu’à l’automne.

Pour les trouver, pas besoin de carte, ni de sentier, il faut suivre la rivière et tendre l’oreille. La renommée des cascades du Hérisson dépasse nos frontières et c'est en ce moment qu’elles ont le plus de force avec les fortes pluies de cet hiver.

Stéphane Godin parcourt les paysages du Jura depuis vingt ans et a transmis sa passion à Élisabeth Godin, photographe professionnelle Eli-Drone, spécialisée dans la vidéo. "C’est très beau, en fait, d’avoir des vues aériennes. Ça change vraiment tout. On se balade, on voyage totalement différemment", affirme-t-elle dans le reportage en tête de cet article.

Sans drone, il est quand même possible de voir les cascades d’en haut grâce à plusieurs belvédères. Plusieurs dizaines de cascades se succèdent dans cette vallée empiecée. La plus préservée est sans doute celle qui se trouve 20 minutes de marche plus loin, avec 60 mètres de chute d’eau : à ses pieds, la nature offre un trésor. Mais cette beauté est aussi fragile qu'éphémère, car si la sécheresse fait son retour cet été, elle pourrait être mise en sommeil et ne se réveiller qu’à l’automne.