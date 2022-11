L'Île aux Moines, la perle du golfe du Morbihan

En cours de matinée, une embarcation vient à notre rencontre. À son bord, Gérard, un retraité originaire d'Avignon à l'accent chantant du sud. Il connaît l'île depuis les années 50 et a décidé de s'y installer à la retraite. La navigation n'a presque plus de secret pour lui. La grande passion de cet amateur de nature, la pêche au bar en plein courant au moment de la marée haute. Après quelques tentatives, une prise. Avec de tels moments, pour rien au monde Gérard ne voudrait quitter son île.

Considérée comme la plus grande île du golfe du Morbihan, hors saison l'Ile aux Moines et ses habitants retrouvent la quiétude dans les rues et les chemins. Elle ne compte alors que 600 âmes, contre deux fois plus en été.