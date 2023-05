VIDÉO - L'odyssée nocturne : plongée surprenante en Martinique

Quand les derniers vacanciers quittent la petite plage de Grande Anse d’Arlet, d’autres partent en mer vers le soleil couchant, des plongeurs en quête d’un autre voyage, d’autres sensations. Cap sur le Naoun, pour une plongée de nuit sur une épave qui repose par 35 mètres de fond à seulement 200 mètres de la côte. Sans visibilité, les plongeurs suivent un filin, l’unique chemin vers l’épave. Soudain, comme un bateau fantôme, La Proue apparaît. "C'est mystérieux. On n'a pas une vue sur tout l'horizon. On a vraiment une vue sur là où on est au moment même. C'est très calme, tout est assez fluorescent. Il y a des couleurs différentes", raconte une plongeuse.