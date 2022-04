La Baie de Somme renaît au printemps

Les coquillages de la Baie de Somme, ce sont des joyaux pour Pascal Lefebvre, propriétaire et chef de l’Auberge de la Marine. Dans son restaurant, il ne cuisine que des produits locaux. Ce vendredi, les coques sont simplement poêlées avec de l’ail des ours, des échalotes et une petite crème montée en mousse, pour rappeler l’écume de la Manche. C'est une recette 100% locale.