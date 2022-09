La Corse vue du ciel : 50 nuances de bleu

Nous remontons la côte ouest et ses plages de rêve. La montagne fait comme les touristes, elle se jette dans la mer. "Sur le côté droit, tu aperçois les calanques de Piana, cette partie des calanques qu'on traverse en voiture quand on se rend sur Porto", indique Franck. Le golfe de Porto est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et grâce à l'ULM, nous n'avons pas besoin de parcourir ses lacets pour apercevoir les toits rouges de Piana. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.