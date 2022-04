La Côte Vermeille sous le soleil de printemps

De ses falaises escarpées à sa garrigue en bord de Méditerranée, le soleil du printemps offre à la Côte Vermeille une explosion de couleurs. Partout sur le littoral, la nature revit. "Il y a tout un panel d'arbustes fleuris et c'est magnifique", lance un promeneur. Des centaines de variétés que les randonneurs redécouvrent chaque année, en début de saison. La douceur est enfin de retour. Sur le littoral, les randonnées sont plus longues et plus agréables aussi.