La Dordogne en automne, paradis des artistes pastellistes

De toutes les nuances de couleur dans la nature, l’entreprise Pastels Girault en a fabriqué 526 pastels différents. Et les couleurs sont toujours les mêmes depuis près de 250 ans. Les pigments sont d’abord mélangés à de l’argile et à de l’eau pendant près de deux heures. Une fois la pâte prête, il faut la passer sous presse. Elle est ensuite filée et découpée en petits bâtons, et est enfin séchée.