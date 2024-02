VIDÉO - La dune du Pilat, sculptée par le temps et les vents

Au cœur de l’hiver, la dune du Pilat retrouve son aspect sauvage. Son escalier, planté dans le sable, a d’ailleurs disparu. C'est le moment d'escalader la plus haute dune d’Europe et de profiter de son point de vue unique.

Gérard Perez survole la dune du Pilat depuis près de 40 ans. En pleines vacances scolaires, il est venu en famille. Elle marchait à peine qu’Inès volait déjà avec son grand-père. En l’air, ils retrouvent Gilles Baillargues et sa femme, des amis du club de parapente du Pilat : "L'hiver c'est sympa, il y a beaucoup moins de monde, il y a que les locaux qui volent".

En été, ils peuvent planer sur plus de huit kilomètres, traverser toute la dune comme des oiseaux. "C'est quelque chose de magique, les dieux nous ont donné ça." Les parapentistes s’en servent pour jouer avec la dune, mais le vent peut aussi modifier son apparence, sculpter ses formes. Laure et Agnès la connaissent par cœur, mais depuis les dernières tempêtes, tout a changé : "Les couleurs et les formes ne sont jamais les mêmes."

En mouvement permanent, la dune change aussi de taille. En un siècle et demi, elle est passée de 75 mètres à 104 mètres aujourd’hui. Et son histoire réserve d’autres surprises. Aujourd’hui, plus personne ne vit sur la dune, mais plus de deux millions de touristes viennent la gravir chaque année, avec un défi supplémentaire en hiver : son escalier disparaît.

Qu’on aime la dévaler en courant ou la contempler en silence, ce tas de sable est une curiosité de la nature… le gardien entre l’océan et le bassin d’Arcachon. Retrouvez les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.