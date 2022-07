La Loire à Vélo : à la découverte des villages troglodytes

Ces villages du Saumurois restent l’une des destinations les plus appréciées sur la Loire à Vélo. Claudine et son mari sont venus plusieurs fois et comptent même s’installer ici. À quelques kilomètres, le village de Turquant a fait de ce monde en troglo un atout touristique avec ses ateliers d’artisans installés dans la falaise. Les cyclotouristes s’y arrêtent volontiers.