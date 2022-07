La Loire à vélo : balade dans les villages de Touraine

Candes-Saint-Martin fait toujours cet effet. Classé plus beau village de France, il surplombe la confluence de la Vienne et de la Loire. Dominique s'accorde une pause avec ses amis. C'est elle que nous avons croisée sur le pont. Ici, les ruelles vous mèneront au bord de l'eau ou au pied de la collégiale. Certains viennent en pèlerinage, d'autres descendent simplement de vélo pour admirer ce monument. Candes-Saint-Martin, Montsoreau, on passe en quelques kilomètres de la Touraine à l’Anjou, avec parfois sur la route de surprenantes rencontres.