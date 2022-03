La petite Camargue à l'heure de l'hiver

On pourrait la croire endormie, mais c'est peu avant le printemps que la petite Camargue (Gard) dévoile ses plus grands trésors. Les touristes ne sont pas encore arrivés. La nature a repris ses droits. Sur la plage sauvage de l'Espiguette, Yvan Laussel, photographe amateur, part à la rencontre de ces vacanciers un peu particuliers venus de l'autre bout du monde : le Bécasseau sanderling, un oiseau qui niche en Arctique et qui vient l'hiver dans les endroits plus chauds.