La Sicile lance une opération séduction pour attirer les vacanciers

Une bâtisse de 100m² inhabitée depuis 1968, fraîchement refaite. Réparties sur trois étages. Elle est à louer tout équipé et il n'y a qu'à oser les valises. Cette maison intéresse. Pour toute une année, louer la chambre aux voyageurs de passage, neuf moins sur douze. C'est le nouveau pari de la mairie : casser les prix pour trouver un nouvel ambassadeur et les candidats se bousculent. La municipalité est épaulée par une plateforme de location de logement pour éplucher les dossiers. Le maire espère que ce regain d'intérêt pour la ville pourra durer longtemps et se traduire par la création d'emplois pour beaucoup de jeunes qui s'envoient aujourd'hui. Le maire attend de son futur locataire un projet culturel, l'ouverture d'un commerce, une activité qui pourra doper l'économie de sa ville pour redonner un peu de couleur à ces balcons à fer forgé.