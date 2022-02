La traversée des Alpes à 6 000 mètres d’altitude grâce à une montgolfière

Mais pour cela, ils ne doivent souffrir d'aucun problème cardiaque ni respiratoire car au-delà des 3 000 mètres, il faudra compter sur ses bouteilles d'oxygène. Mais avant de toucher le ciel, sur la terre ferme de l'Emmental suisse, ils préparent leurs voyages. Pour gonfler un ballon de 30 mètres de haut, il faut des bras et du gaz. L'objectif est d'atteindre les 6 000 mètres pour vivre dans un autre monde. Celui où l'oxygène est deux fois plus rare et la température chute de 30 °C.