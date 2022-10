La Voie Sarde nous en met en plein les yeux

À quelques mètres de là, nous traversons une cavité. La légende en a fait le refuge de Mandrin, le plus célèbre des contrebandiers dauphinois. "Les campagnes de contrebande servaient à rassembler pas mal de cavaliers. Et ils parcouraient et allaient voler des marchandises chez les gens. Et puis, ils les faisaient passer sans payer des taxes", nous explique Amandine Duval, directrice du site historique de Saint-Christophe-la-Grotte. À l'extérieur, les parois rocheuses s'ouvrent telle une fenêtre sur la plaine des Échelles.