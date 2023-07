VIDÉO - Labyrinthes de lagune, parc flottant : voguez entre les merveilles naturelles de l'Inde

À 4000 km plus au sud, dans un luxuriant écrin, il existe des labyrinthes de lagune et de rizière. Le Kerala se visite à bord de navires d'antan. Ces bateaux étaient autrefois destinés au transport de marchandises et surtout d'épice. Arabes, Chinois puis Européens venaient s'approvisionner. Mais aujourd'hui, ce réseau de 1500 km de canaux sert de lieu de vie à près d'un million de personnes. Pas de voitures, tous se déplacent en barque, à commencer par le commerçant du village.