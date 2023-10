VIDÉO - Lac d'Annecy : vous n'avez pas encore tout vu !

Pour percer ce mystère, ces quatre plongeurs descendent le long de ce câble dans une eau à 6°C. Grâce aux faisceaux de leurs lampes torches, la proue du bateau se dévoile. C'est une plongée dans le temps. "Ça fait un peu comme dans le film Titanic, sauf que le bateau est plus petit et le Titanic est plus profond", confie dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article Philippe Roi, moniteur du club de plongée.