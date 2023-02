VIDÉO - Lac des Bouillouses : la petite Sibérie des Pyrénées

Philippe Prat guide un groupe de randonneurs. Avec la neige au sol, il est difficile de voir les sentiers balisés. Alors il faut se frayer un chemin en raquettes. "On s'enfonce. Des fois, il y a des trous, il faut faire gaffe. Et puis, ça fait partie du jeu", prévient l'un d'eux. "C'est plus physique que la marche, beaucoup plus physique", insiste une randonneuse.