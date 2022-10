Lacs des Alpes : un petit air de Canada

Un paysage vallonné et aux nombreux sentiers qui offre un terrain de jeu de plusieurs dizaines de kilomètres aux passionnés de VTT. "Le lac, il est magique à toute saison. Mais c'est vraiment la belle saison, là, pour faire du bike. C'est super. Tout petit, on y venait, on s'y baignait. On y vient faire du VTT maintenant, on y vient ramasser un peu les champignons... Les racines sont là", s'exprime Sylvain Poncet, moniteur de VTT.