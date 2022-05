Lacs : les mille merveilles allemandes

Pour un séjour réussi dans la région des Milles lacs, il faut bien choisir son bateau. Nous embarquons dans l'Europa. Et nous voilà parti sur le lac Müritz, le plus grand d'Allemagne. Une superficie équivalente à celle de Paris. Cette région du Nord-Est de l'Allemagne fait partie des moins peuplés. La plus grande ville, Varonne, abrite 20.000 habitants. C'est notre point de départ. Ensuite, ce ne sont que villages et hameaux, reliés les uns aux autres par des canaux. De retour sur terre, nous goûtons au jambon beurre local, un sandwich au poisson fumé. En partant au Sud, un guide nous assure que quand on a soif, il suffit de se pencher, car on peut boire l'eau du lac.