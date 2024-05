VIDÉO - La pointe de Corsen, un bijou du Finistère tourné vers l'Amérique

Tout au long de la semaine, le 13H se rend dans les quatre points les plus au Nord, au Sud, à l’Est et à l’Ouest de notre pays. On commence à l’Ouest, dans un lieu très particulier où la Manche et l’Atlantique se rencontrent.

"Ici, vous êtes à la pointe la plus occidentale de la France continentale". Prigent n’est pas guide touristique, mais il est tellement attaché à cette pointe qu’il ne peut s’empêcher de ponctuer ses promenades matinales d’anecdotes historiques. La pointe de Corsen, frontière symbolique entre une mer et un océan, façonnée par les redoutables vents d’ouest. Au-delà de cette pointe, plus rien. Les plus inspirés, eux, imaginent au loin le continent américain.

C’est le début d’une journée de pêche pour Gilles Kerebel. Cette pointe, il la connaît mieux sous l’eau. Il plonge ici depuis 40 ans. Aujourd’hui, c’est son fils Baptiste qui l’accompagne. Tous les deux le savent : pêcher au bord de cette pointe n’est pas sans danger. "On peut ne pas s’en rendre compte et être emporté par le courant au large", explique le fils.

C’est pour veiller sur cette mer souvent agitée que le phare de Trezien a été édifié. Son feu a une portée de 32 km, mais il attire des visiteurs de bien plus loin. En outre, la dangerosité des courants ne dispose pas la pointe de Corsen d’offrir du réconfort à ses visiteurs. On s'en rend compte en entrant dans le dernier bar avant l’Amérique.