Le canal de Corinthe : la voie royale !

Une autre prouesse technique est cachée sous l'eau. À chaque extrémité du canal se trouve un pont submersible. Quand il n'y a plus de bateaux, le pont qui a été submergé à 8 mètres sous la mer au fond du canal se soulève pour laisser passer les voitures. Grâce à cette route éphémère, direction les hauteurs de la ville pour admirer la citadelle antique et la plus belle vue sur le Golfe de Corinthe.