Le Cap Corse à moto

Dans les airs mais aussi sur la terre, laissons la quiétude d'Erbalunga et prenons la direction de la pointe du Cap. Sur ce long serpent de bitume coincé entre le maquis et la mer, des groupes de motards arpentent cette route considérée comme l'une des plus belles de l'île. Thomas Verdoni et ses amis accueillent souvent des clubs de deux roues et leur font découvrir les joies de la conduite en Corse.