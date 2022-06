Le Castellet en pole position des destinations de l’été selon Airbnb

Il flotte déjà un air de vacances dans les jolies ruelles du village. Et ce vendredi matin, personne n'était vraiment surpris par cette première place décrochée en fonction des recherches d'hébergement sur une plateforme mondiale. "Cette année, par rapport aux autres années, on a beaucoup de croisiéristes américains" ; "À côté, on a le circuit du Castellet, donc il y a beaucoup d'endroits à visiter ici", se réjouissent certains.