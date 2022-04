Le grand format : la campagne a la cote pendant les vacances de Pâques

Depuis deux ans et la crise sanitaire, beaucoup de Français redécouvrent leur pays. Pour les vacances, 54% d'entre nous cherchent en effet la déconnexion et 69% souhaitent vivre comme les locaux. À Clécy, les gîtes se sont donc multipliés. Certains affichent complet jusqu'en octobre. Arnaud Truffer, propriétaire des chambres d'hôtes Manoir de Placy, observe un engouement inédit. Les séjours sont plus anticipés et souvent plus longs. Et pour qu'elle reste sur place, il faut occuper toute la famille et séduire les enfants.