Le jardin secret de Guy Savoy

L'esprit de famille aussi est un repère intime. Philippe Savoy tient le bureau de tabac et héberge son frère aîné lorsqu'il est de passage. Et sur les hauteurs de la ville plane l'empreinte de toute la famille et sa plus belle réalisation : l'auberge de L'Esplanade créée par les parents de Guy. Loin de la gastronomie parisienne, l'ancienne buvette reste un jardin secret. Aujourd'hui transformé, le restaurant accueille des clients fidèles depuis 50 ans.