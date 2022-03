Le Luberon aux couleurs du printemps

Dans le centre du village de Bonnieux, Francis apprécie ces moments depuis 75 ans. Il est né ici et n'en est presque jamais parti. Son neveu Vincent Gils est lui aussi un amoureux de la commune et plus particulièrement de son église. C'est le dernier sonneur de cloches à cordes du Vaucluse, l'un des derniers spécialistes dans l'Hexagone. L'un des sons du Luberon, comme celui de l'eau et du chant des oiseaux. Pour David Tatin, photographe naturaliste professionnel, Luberon est l'un des endroits où il aime bien venir pour photographier les premières fleurs du printemps. De quoi immortaliser les couleurs qui annoncent le retour des beaux jours.