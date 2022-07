Le massif de l'Estérel, entre terre et mer

Notre périple provençal commence aux côtés de Thibaud, Charline et Sébastien. Nous profitons de la fraîcheur de la matinée pour prendre un peu de hauteur et après seulement quelques minutes d'ascension, nous passons le premier col. On nous avait promis des points de vue à couper le souffle, on n'est pas déçu. Au son des cigales qui se réveillent progressivement, nous poursuivons sur un sentier qui se transforme en roche. Ces terres, Thibaud les connaît bien. Chaque année, ces randonnées lui font parcourir plus de 6 000 km et pour la période estivale, il s'adapte aux rythmes des vacanciers. Que découvrir d'autres sur le massif de l'Estérel ?