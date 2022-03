Le Morvan au fil de l’eau

À Arcy-sur-Cure (Yonne), il y a plusieurs centaines de milliers d’années, la rivière a dévoré la pierre et a créé une grotte. En 1990, la famille de François De La Varende, copropriétaire des Grottes d’Arcy-sur-Cure, fait nettoyer ces grottes et ont découvert que la Cure n’était pas la seule à avoir pénétré ces roches. Il y a 28 000 ans, des hommes y sont venus aussi pour y dessiner et se raconter.