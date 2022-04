Le phare de Cordouan retrouve ses visiteurs

Au départ, c'est un point à l'horizon entre le ciel et la mer. Mais rapidement, Cordouan se dresse, du haut de ses 67 mètres, devant les premiers visiteurs de la saison. L'hiver sans les touristes, la vie au phare ne s'arrête pas. En plus des gardiens, le bâtiment est habité par des cordistes et des tailleurs de pierres.