VIDÉO - Le plateau du Caroux, un lieu magique où veille la célèbre montagne de lumière

Les plus courageux partent pour une balade de dix kilomètres aller-retour dans un cadre grandiose. "On se sent tout petit à côté. Toutes les pierres, les roches, cela vous rend humble et petit", se réjouit une randonneuse. Une roche qui reflète les rayons du soleil et donne au Caroux son surnom de "Montagne de lumière".