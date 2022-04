Le Poët-Laval, le village aux mille artistes

Luthier, céramiste, vitrailliste... une vingtaine d'artistes font briller Poët-Laval. C'est le cas de Julien Cooper, spécialiste mondial d'un instrument venu d'Afrique : la kora. Pourtant, au siècle dernier, ce rayonnant village n'était plus qu'une ombre. Il a été abandonné pour la plaine et livré aux pilleurs. Il est rené grâce à une poignée d'amoureux qui le redécouvrent dans les années 60 et le rebâtissent.