VIDÉO - Quel est votre bruit préféré de l'été ?

Retour vers la plage avec un autre son très estival : les tongs. "Moi, je sors de ma douche et je mets mes tongs. C'est vrai qu'à Paris, on ne met pas les tongs", s'amuse une touriste. Et ce son là, on ne l'entend pas non plus en hiver au bureau. "Quand on écoute ces annonces, c'est le début de l'été et on va s'amuser. On est là pour en profiter, profiter du soleil et de la plage", se réjouit ce vacancier.