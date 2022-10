VIDÉO - Le spectacle étourdissant des baleines à bosse de La Réunion

Chaque année, entre juin et octobre, les cétacés viennent donner naissance aux baleineaux dans les eaux chaudes réunionnaises. Lorsqu’elles sont nombreuses comme cette année, les biologistes multiplient les expériences pour analyser leur mode de communication. Aujourd’hui, presque toutes ces baleines se dirigent vers l’Antarctique pour aller se nourrir. Elles reviendront l’été prochain, on espère encore plus nombreuses, au large de La Réunion.