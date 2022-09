Le succès Corse : du GR20 à la plage

Le GR20 se résume ainsi : bien regarder où mettre les pieds avant de savourer le spectacle autour de vous, comme au cœur du plus haut sommet de Corse. C’est l’un des plus difficiles chemins de randonnée en Europe. L’un des plus beaux aussi. Plus de 18 000 marcheurs ont dormi dans le Parc naturel régional cet été. Il s’agit d’un record.