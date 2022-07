Le tour du monde du système D

Mais selon Corentin, il y a un autre futur que celui dessiné sur Mars par Elon Musk. Avec ce tour du monde, il découvre des dizaines de technologies qui permettent à l'homme un futur beaucoup plus vertueux et beaucoup plus épanouissant. Comme cette maison, éloge de la sobriété. Énergie solaire, récupération d'eau de pluie, système de filtration d'eau, tout est possible avec le low-tech. Rendre ces innovations accessibles gratuitement est désormais leur objectif. Pour cultiver, se nourrir, filtrer l'eau ou fabriquer de l'électricité, le Low-tech Lab a été consulté en 2021 dans 168 pays. Des millions de personnes qui se connectent pour un futur plus sobre et plus équitable pour la planète.