Le Ventoux à vélo électrique : le mythe accessible à tous

Depuis trois ans, cette petite batterie a métamorphosé l'accès au géant de Provence. Comme ici, dans cette institution pleine à craquer chaque midi. "Quand on a démarré ici, on recevait à peu près entre 100 et 200 cyclistes par jour. À ce jour, on est pratiquement à 700 ou 800, dont 40% de vélos à assistance électrique", explique Juan Chacon, propriétaire de l'hôtel-restaurant Le Chalet Reynard.