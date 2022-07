Les aventures de Guillaume, épisode 1 : des vacances électriques !

Une première pause est prise après une vingtaine de kilomètres. Rouler insouciant à 80 km/h n'était pas vraiment une bonne idée. La batterie a déjà diminué de moitié. Nous voici donc à pied au bord du Vidourle, un fleuve de 95 kilomètres. Au soleil et les pieds dans l'eau, la famille de Nelson a choisi de flâner ici pour une partie de pêche. L'aîné de la famille, c'est José, un mordu de la canne à pêche. Et lorsque nous retournons à notre voiture, nous croisons un autre pêcheur. Il s'appelle Saïd et il est passionné de véhicules anciens. Il est grand temps de recharger notre batterie tombée à 35%. Direction, un parking public du Grau-du-Roi et vous allez voir que je ne suis pas tout à fait au point. Heureusement pour nous, Mohamed, venu d'Avignon en camping-car, a bien voulu m'aider à utiliser une borne électrique. Il faut payer deux euros pour 55 minutes de branchement sur cette prise pour camping-car. Alors, en attendant, je suis allé faire connaissance avec un petit groupe d'habitués, réunis autour de Mireille, une Nîmoise. Pour cette retraitée, quelques mètres carrés suffisent à son bonheur.