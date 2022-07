Les aventures de Guillaume, épisode 3 : des vacances électriques !

Dans un décor naturel d'exception, on en oublierait très vite les innombrables virages. Les points de vue sont tellement nombreux que la tentation de multiplier les arrêts est quasiment irrésistible. Croisés par nos reporters, un couple a fait de la région un passage incontournable lors de ses virées en France. Du coup, pas question de quitter Les Baux-de-Provence sans faire une halte dans les carrières de lumière. Et c'est le pas pressé que nous partons à pied sous terre. Nous y découvrons des murs de calcaire de 16 mètres de hauteur et 7 000m² de projection du sol au plafond.