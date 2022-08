Les aventures de Guillaume, épisode 4 : des vacances électriques !

Alors encore et encore, nous avons ensuite attendu que la batterie se recharge. C'est exactement trois heures et demie avant de reprendre la route, 45 km/h de moyenne, voire beaucoup moins en arrivant à Marseille. Dans les bouchons, on a une nouvelle fois discuté pour passer le temps. Alors pour profiter de la ville, nous avons opté pour un guide très particulier. Humoriste et comédien, Titoff est un Marseillais pur jus. Après un quart d'heure de route, nous étions fin prêts pour un grand moment de pétanque.