Les aventures de Guillaume, épisode 6 : des vacances électriques !

Une dernière fois, nous avons plié, poussé et forcé, pour faire entrer beaucoup d'affaires dans un petit espace. Et la conduite de la Méhari n'a plus aucun secret pour nous. Tout au long de notre route, nous avons croisé d'innombrables marchands de fruits et légumes. Alors à Giens, on a eu envie de s'arrêter. Nous rencontrons Philippe, qui tient ce commerce depuis 25 ans. Prisé des vacanciers, le lieu est un point de rendez-vous au quotidien.