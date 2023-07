VIDÉO - Les aventures de Matthieu : de "OK Corral" à l'Espigoulier, voyage au cœur de la Provence

"OK Corral" innove régulièrement et présente, en cet été 2023, sa toute nouvelle attraction : la grande ourse. Pendant que la 2 CV est en charge, aucune possibilité de s'échapper, le shérif veut absolument nous la faire essayer. Une petite session de rodéo plus tard, il est temps de remercier nos hôtes et de reprendre la route pour partir à la découverte du col de l'Espigoulier, le col le plus élevé des Bouches-du-Rhône avec ses 723 mètres. Un paysage unique à découvrir dans la vidéo en tête de cet article.