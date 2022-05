Les étonnants jardins exotiques de Normandie

C'est une forêt australe, située à la pointe nord-ouest de la presqu'île du Cotentin, avec des palmiers, des eucalyptus et autres fleurs et arbres en tous genres. Le jardin de Vauville s'étend sur cinq hectares et abrite plus de 1 000 espèces de plantes, de quoi contempler et s'inspirer. Éric Pellerin en est le propriétaire. C'est son grand-père, parfumeur, qui a créé le jardin en 1948. Argentine, Australie, Afrique du Sud, les plantes viennent de divers pays. Un jardin exotique, aussi surnommé "Jardin du voyageur".